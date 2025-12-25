Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα, στα φανάρια του χωριού, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό.

Σύμφωνα τον ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ο ένας οδηγός ενώ τραυματίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα. Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όμως υπέκυψε, ενώ η συνοδηγός του, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είναι καλά στην υγεία της.

Βαριά τραυματισμένοι είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος καθώς και ο συνοδηγός του. Και οι δύο διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, με την κατάστασή τους να κρίνεται σοβαρή.

Συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν φραστικά και σωματικά σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας μάλιστα μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά, με αποτέλεσμα να κληθεί και να φτάσει στο σημείο δύναμη της ΟΠΚΕ για την αποκατάσταση της τάξης.

Το τροχαίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά.