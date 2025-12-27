Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία στους δρόμους από τα μπλόκα των αγροτών, αφού κάποιοι από αυτούς δεν σεβάστηκαν τη δέσμευση των υπολοίπων αγροτών, για να μην ταλαιπωρήσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Μάλιστα, κάποιοι από τους εξοδούχους επέλεξαν να επιστρέψουν σήμερα Σάββατο (27/12), πιστεύοντας ότι θα έχει λιγότερη κίνηση από την Κυριακή.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο η ταλαιπωρία των οδηγών είναι πολύ μεγάλη κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας.

Ουρές χιλιομέτρων και στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου που ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Δείτε εντυπωσιακά πλάνα του Γιώργου Καβάλλα από ψηλά με ουρές χιλιομέτρων στον παράδρομο και την εθνική οδό στις 7:00 το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).