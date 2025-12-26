«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές» είναι το μήνυμα που στέλνουν προς την κυβέρνηση οι αγρότες, απαιτώντας άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις στα ζητήματα που, όπως τονίζουν, αφορούν την ίδια τους την επιβίωση.

Με διαδοχικές τοπικές συσκέψεις οργανώνουν τα επόμενα βήματά τους, ενόψει της νέας πανελλαδικής συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή και στην οποία θα αποφασιστεί το εύρος της περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Οι ημέρες των Χριστουγέννων βρήκαν αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους στα μπλόκα, με σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες και αποτελεσματικές λύσεις στα αιτήματά τους. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές! Είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα για την επιβίωση μας, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα», διαμηνύουν, καταγγέλλοντας παράλληλα απόπειρες καταστολής, εκφοβισμού, εισαγγελικών παρεμβάσεων αλλά και καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού, πρακτικές που –όπως υποστηρίζουν– αξιοποιεί η κυβέρνηση προκειμένου να κάμψει τις κινητοποιήσεις τους.

Από την πλευρά του, το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει τις προσπάθειες να περιορίσει τη δυναμική των αγροτικών μπλόκων, επιμένοντας στη ρητορική του κοινωνικού αυτοματισμού, σε μια συγκυρία όπου –σύμφωνα με τους ίδιους τους αγρότες– η κοινωνική στήριξη προς τον αγώνα τους είναι ευρεία. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι 16+4 αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, ενώ άλλα επτά δεν μπορούν να προχωρήσουν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά». Οι αγρότες, ωστόσο, απαντούν πως «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις».

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για διάλογο όταν ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματα μας και ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί περιορισμοί όταν δίνει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους εφοπλιστές. Αυτοί γιατί έχουν εγγυημένο εισόδημα, αφορολόγητο πετρέλαιο; Να βρει τα χρήματα και να μας δώσει αυτά που διεκδικούμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας, εκπροσωπώντας τη συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Νίκαιας.

Συσκέψεις στα μπλόκα

Τα τρακτέρ παραμένουν αυτές τις ημέρες παραταγμένα στις άκρες των δρόμων, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των εκδρομέων και των αδειούχων την περίοδο των εορτών. Από την πλευρά τους οι αγρότες επισημαίνουν ότι η στάση αυτή τηρείται με δική τους πρωτοβουλία, σημειώνοντας ωστόσο πως η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εντολών, έχει σε ορισμένες περιπτώσεις κλείσει δρόμους που οι ίδιοι είχαν ανοίξει, όπως συνέβη και την προπαραμονή των Χριστουγέννων. Σε κάθε περίπτωση, στις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, διασφαλίζοντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι και η επιστροφή των εκδρομέων μετά την Πρωτοχρονιά θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτούς δρόμους, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι μετά τις γιορτές επίκειται νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, στα μπλόκα πραγματοποιούνται συσκέψεις και συνελεύσεις, όπου συζητείται η συνέχεια του αγώνα. Οι τελικές συλλογικές αποφάσεις θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου. Νωρίτερα, αύριο Σάββατο, στις 12:00 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο θεωρείται κομβικό σημείο για τον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι το μεγαλύτερο της χώρας και συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης αναμένεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα.