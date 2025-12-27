Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Queen Elizabeth στη Γλασκώβη, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Σκωτίας.

Στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) ζήτησαν συγγνώμη, μετά την αποτέφρωση λάθος σορού.

Σύμφωνα με την «Scottish Sun», το λάθος έγινε αντιληπτό μετά την τελετή της κηδείας και την αποτέφρωση.

Το NHS Greater Glasgow and Clyde απέδωσε το συμβάν σε ανθρώπινο λάθος και ανακοίνωσε ότι το προσωπικό που εμπλέκεται έχει τεθεί σε αναστολή.

Η οικογένεια που πίστευε ότι αποτέφρωνε τον αγαπημένο της άνθρωπο είναι συντετριμμένη. Παράλληλα, το λάθος στέρησε σε μια άλλη οικογένεια την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την κηδεία του συγγενούς τους.

Family cremates wrong body after hospital mistake https://t.co/RJL8tBGmrm — BBC News (UK) (@BBCNews) December 27, 2025

Ο δρ. Σκοτ Ντέιβιντσον, διευθυντής του NHS Greater Glasgow and Clyde, δήλωσε: «Θα ήθελα να πω την ειλικρινή μου συγγνώμη και στις δύο οικογένειες. Έχουμε πολύ αυστηρές διαδικασίες για την αναγνώριση και σήμανση των σωμάτων από την άφιξή τους στα νεκροτομεία μέχρι την παράδοσή τους στα γραφεία κηδειών. Λυπούμαστε βαθύτατα που αυτές οι διαδικασίες δεν τηρήθηκαν σε αυτή την περίπτωση, προκαλώντας πρόσθετο στρες σε δύο οικογένειες σε μια ήδη πολύ δύσκολη περίοδο. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα έρευνα και θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο λάθος ξανά.»