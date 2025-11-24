Μία 65χρονη γυναίκα προκάλεσε σοκ στην οικογένειά της όταν «επέστρεψε στη ζωή» και άρχισε να χτυπάει το καπάκι του φέρετρου λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την προγραμματισμένη αποτέφρωσή της.

Η Τσονθιρότ είχε κηρυχθεί νεκρή στο σπίτι της στην περιοχή Πιτσανουλόκ, στη βόρεια Ταϊλάνδη, τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Νοεμβρίου. Πιστεύοντας ότι είχε φύγει ήσυχα από τη ζωή, η οικογένειά της την τοποθέτησε σε ένα λευκό φέρετρο και ξεκίνησε τη διαδρομή των τεσσάρων ωρών προς έναν ναό στα προάστια της Μπανγκόκ, ο οποίος παρέχει δωρεάν υπηρεσίες αποτέφρωσης και κηδείας σε ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες.

Ωστόσο, η «άψυχη» γυναίκα φέρεται να ξύπνησε μέσα στο φέρετρό της, όταν το φορτηγάκι έφτασε στον ναό, καθώς άρχισε να χτυπάει το ξύλο. Βίντεο την εμφανίζει εμφανώς αδύναμη να κινείται μέσα στο φέρετρο και να απομακρύνει μύγες από το πρόσωπό της, ενώ η οικογένειά της παρακολουθούσε άναυδη.

Ο 57χρονος αδελφός της, Μόνγκολ, ανέφερε ότι η Τσονθιρότ ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι για δύο χρόνια και εντοπίστηκε «νεκρή» στις 2 τα ξημερώματα, προσθέτοντας ότι είχε υπογράψει τα έγγραφα που επιβεβαίωναν τον θάνατό της, τα οποία παρέδωσε στον βουδιστή μοναχό που θα τελούσε την τελετή, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο ίδιος δήλωσε: «Ήμουν σοκαρισμένος, έκπληκτος και χαρούμενος που η αδελφή μου ήταν ακόμη ζωντανή. Σχεδόν λιποθύμησα από την έκπληξη. Είναι θαύμα που ξύπνησε». Ένας εργαζόμενος του ναού, ο 27χρονος Θαμανοόν, είπε ότι ετοιμαζόταν να μεταφέρει το ξύλινο φέρετρο στην αίθουσα για τη σύντομη τελετή πριν από την καύση, όταν άκουσε χτυπήματα και μία αδύναμη κραυγή για βοήθεια από μέσα. Όπως ανέφερε: «Ξεσκέπασα το ύφασμα που την κάλυπτε και πάγωσα όταν είδα ότι ακόμη κινούνταν. Είχε συνείδηση, ανέπνεε αδύναμα και έγνεφε με το κεφάλι, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Έμεινα άναυδος, γιατί δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο».

Ασθενοφόρο έφτασε αργότερα για να μεταφέρει την Τσονθιρότ στο Νοσοκομείο Μπανγκ Γιάι, ενώ ο ναός Γουάτ Ρατ Πρακόνγκ Θαμ δήλωσε ότι θα καλύψει τα ιατρικά της έξοδα. Ο ηγούμενος του ναού, Φρα Κίτι Βατσιραθάντα, σημείωσε ότι δεν είχε γίνει ποτέ μάρτυρας παρόμοιου περιστατικού στα χρόνια της υπηρεσίας του, εκφράζοντας τη χαρά του για την οικογένεια, η οποία απέκτησε μία δεύτερη ευκαιρία με την Τσονθιρότ.