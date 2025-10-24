Οι ΗΠΑ στέλνουν το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του κόσμου προς την Καραϊβική, σηματοδοτώντας μια σημαντική κλιμάκωση της στρατιωτικής τους παρουσίας στην περιοχή.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε την μετακίνηση του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, που μπορεί να μεταφέρει έως και 90 αεροσκάφη, από τη Μεσόγειο την Παρασκευή.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, στέλνοντας άλλα πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο καθώς και αεροσκάφη F-35, σε αυτό που περιγράφουν ως εκστρατεία κατά των διακινητών ναρκωτικών.

Έχουν πραγματοποιήσει δέκα αεροπορικές επιδρομές σε σκάφη που ισχυρίζονται ότι ανήκουν σε διακινητές, περιλαμβανομένης μιας την Παρασκευή, όταν ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι «έξι άνδρες ναρκο-τρομοκράτες» σκοτώθηκαν.

Η επιχείρηση αυτή έλαβε χώρα στην Καραϊβική Θάλασσα, κατά ενός πλοίου που, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, ανήκε στην εγκληματική οργάνωση Tren de Aragua.

Οι επιδρομές έχουν προκαλέσει καταδίκες στην περιοχή και οι ειδικοί έχουν θέσει ερωτήματα για τη νομιμότητά τους. Η κυβέρνηση Τραμπ αναφέρει ότι διεξάγει πόλεμο κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά έχει επίσης κατηγορηθεί από ειδικούς και μέλη του Κογκρέσου ότι ξεκίνησε εκστρατεία εκφοβισμού με στόχο την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο είναι μακροχρόνιος αντίπαλος του Τραμπ, ο οποίος τον έχει κατηγορήσει ότι ηγείται μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

«Πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος. Πιθανότατα δεν θα εισβάλουν, η ελπίδα είναι ότι πρόκειται για σήμα», δήλωσε στην BBC ο Δρ. Κρίστοφερ Σαμπατίνι, ανώτερος συνεργάτης για τη Λατινική Αμερική στο think tank Chatham House.

Υποστήριξε ότι η στρατιωτική κλιμάκωση στοχεύει στο «να προκαλέσει φόβο» στις τάξεις του βενεζουελάνικου στρατού και στον στενό κύκλο του Μαδούρο, ώστε να κινηθούν εναντίον του.

Στην ανακοίνωση του Πενταγώνου την Παρασκευή, αναφέρεται ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford θα αναπτυχθεί στην περιοχή ευθύνης του US Southern Command, η οποία περιλαμβάνει την Κεντρική και Νότια Αμερική καθώς και την Καραϊβική.

Οι πρόσθετες δυνάμεις «θα ενισχύσουν και θα υποστηρίξουν τις υπάρχουσες δυνατότητες για την αναχαίτιση της διακίνησης ναρκωτικών και την αποδόμηση και εξουδετέρωση των TCOs», ήτοι διεθνών εγκληματικών οργανώσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος Σον Πάρνελ.

Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου θα παρέχει τους πόρους για την πραγματοποίηση επιδρομών σε στόχους στην ξηρά. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφέρει το ενδεχόμενο «χερσαίας δράσης» στη Βενεζουέλα.

«Σίγουρα εξετάζουμε πλέον την ξηρά, γιατί έχουμε τον έλεγχο της θάλασσας», δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικού διτκύου, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχεύσει εγκαταστάσεις κοκαΐνης και δρομολόγια διακίνησης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση.

Το αεροπλανοφόρο είχε δημοσίως ανακοινώσει την τοποθεσία του πριν τρεις ημέρες, ανοιχτά των ακτών της Κροατίας, στην Αδριατική Θάλασσα.

Η ανάπτυξή του σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αναμένεται να αυξήσει τις εντάσεις με τη Βενεζουέλα, την οποία η Ουάσινγκτον κατηγορεί εδώ και καιρό ότι φιλοξενεί διακινητές ναρκωτικών.

Το μεγάλο φορτίο αεροσκαφών του αεροπλανοφόρου μπορεί να περιλαμβάνει μαχητικά, μεταφορικά και αναγνωριστικά αεροσκάφη. Η πρώτη μακροχρόνια ανάπτυξή του έγινε το 2023.

Δεν είναι σαφές ποια πλοία θα το συνοδεύσουν κατά τη μετάβασή του στην περιοχή, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως μέρος μιας ομάδας επίθεσης που περιλαμβάνει καταδρομικά με πυραύλους και άλλο εξοπλισμό.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει σειρά επιδρομών σε σκάφη, σε μια ενέργεια που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει περιγράψει ως προσπάθεια περιορισμού της διακίνησης ναρκωτικών.