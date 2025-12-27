Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί, σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 47 μετανάστες.

Πιο συγκεκριμένα, τα 47 άτομα εντοπίστηκαν 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, έγινε με σκάφος της Frontex. Μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, ανάμεσά τους βρίσκονται και γυναίκες.

Παράλληλα, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιτυχής επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 31 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο και διασώθηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα επί της ουσίας στο ίδιο σημείο, δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή 41,8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με ανέμους έντασης Βόρειοι 4 μποφόρ.

Επίσης, σκάφος με 131 μετανάστες εντοπίστηκε σε θαλάσσια ύδατα ανοιχτά της Γαύδου και άμεσα σκάφη του λιμενικού έσπευσαν στο σημείο για τη διάσωση τους. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί της Γαύδου από πού αναμένεται η μεταφορά τους προς την Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι μόνο για χθες περισσότερα από 600 άτομα μεταφέρθηκαν στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας, όπου και με τις σημερινές διασώσεις αρχίζει και πάλι να ασφυκτιά από συγκεντρωμένους μετανάστες.