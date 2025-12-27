Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με 47χρονο άνδρα να πυροβολεί θανάσιμα τη σύζυγό του να τραυματίζει σοβαρά τη θετή του κόρη και στη συνέχεια να αυτοκτονεί.

Η διαφωνία που οδήγησε στο έγκλημα, η αλλαγή καναλιού στην τηλεόραση.

Ο 47χρονος Τζέισον Κένι παρακολουθούσε την αγαπημένη του ομάδα, τους San Francisco 49ers, να νικούν τους Indianapolis Colts, στο κανάλι «Monday Night Football», όταν η 38χρονη σύζυγός του, Κρίσταλ Κένι, του είπε ότι δεν ήθελε «να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο άλλο», σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Πολκ στη Φλόριντα.

Ο Τζέισον Κένι «έπινε όλο το βράδυ» στο Λέικλαντ και, γύρω στις 23:00, με το παιχνίδι να εξελίσσεται υπέρ του Σαν Φρανσίσκο, «ξεκίνησε ένας καυγάς όταν η Κρίσταλ Κένι πρότεινε να δουν κάτι άλλο στην τηλεόραση και ο καυγάς έγινε πολύ έντονος», δήλωσε ο σερίφης Γκρέιντι Τζαντ στους δημοσιογράφους.

Η Κρίσταλ Κένι είπε στον 12χρονο γιο της να πάει σε έναν γείτονα για να καλέσει το 911 και, καθώς ο μικρός «έφευγε από το σπίτι, άκουσε έναν πυροβολισμό», πρόσθεσε ο Γκρέιντι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το πτώμα της Κρίσταλ Κένι και την 13χρονη κόρη της σε κρίσιμη κατάσταση, αφού ο Τζέισον πυροβόλησε και την ανήλικη. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης το ενός έτους μωρό του ζευγαριού να κοιμάται στο κρεβατάκι του, χωρίς να έχει υποστεί κάποιο τραυματισμό.

«Είναι ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα» που η 13χρονη δεν σκοτώθηκε, τόνισε ο Τζαντ. «Ο Τζέισον την πυροβόλησε δύο φορές με σκοπό να την σκοτώσει».

Το κορίτσι, που δέχτηκε πυρά στο πρόσωπο, αναμένεται να επιβιώσει, είχε τη δύναμη να μιλήσει στους ερευνητές. «Τον ικέτευσα, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, αλλά αυτός με πυροβόλησε ούτως ή άλλως», είπε η 13χρονη σύμφωνα με τον Τζαντ.

Ο δράστης έφυγε, τηλεφώνησε στην αδελφή του στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης και της είπε: «Έκανα κάτι πολύ, πολύ κακό, πολύ κακό» και πως «αυτή είναι η τελευταία φορά που θα μου μιλήσεις», σύμφωνα με τον Τζαντ.

«Θα με δεις στις ειδήσεις, αλλά δεν θα πάω φυλακή. Δεν θα πάω φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε στην αδελφή του ο 47χρονος, σύμφωνα με τον Τζαντ.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη στο σπίτι, άκουσαν και έναν πυροβολισμό να προέρχεται από την αποθήκη του ακινήτου.

Πίσω στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα σημείωμα χωρίς ημερομηνία από την Κρίσταλ Κένι που έλεγε στον σύζυγό της: «Ξέρεις ότι πίνεις, ξαναρχίζεις να κάνεις χρήση κοκαΐνης». «Δεν πρέπει να είναι έτσι η οικογένεια», φέρεται να έγραψε η άτυχη 38χρονη και να συνέχιζε: «Χρειάζεσαι τον Θεό».

BREAKING🚨: Tragic murder-suicide in Florida: Jason Kenney, 47, fatally shot his wife Crystal after an argument over watching Monday Night Football, then shot his 13-year-old stepdaughter in the shoulder and face (bullet grazed the bridge of her nose and exited the top of her… pic.twitter.com/9WgUbS3rcG — Officer Lew (@officer_Lew) December 26, 2025

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να προσδιορίσουν πότε γράφτηκε το σημείωμα.

«Δεν ξέρουμε πότε έγραψε το σημείωμα. Δεν έχει ημερομηνία. Δεν υπάρχει ώρα, δεν υπάρχει ένδειξη, αλλά ήταν ανοιχτό», είπε ο Τζαντ. «Το έγραψε λοιπόν καθώς τσακώνονταν νωρίτερα το βράδυ; Ή είχε περάσει κάποιος χρόνος; Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε».

Η οικογένεια της γυναίκας είχε πει ότι ήταν τακτικό θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της — αν και δεν υπήρχαν σχετικές αναφορές στις τοπικές αρχές. «Ειλικρινά, δεν θέλω να ακουστώ κακόβουλος, αλλά το μόνο σωστό που έκανε εκείνο το βράδυ ήταν να αυτοκτονήσει μετά από αυτές τις φρικτές πράξεις», είπε ο Τζαντ.

Η Στέφανι Ρούρι, αδελφή της 38χρονης, υποσχέθηκε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της Κρίσταλ. «Θα έλεγα στην αδελφή μου ότι λυπάμαι που σου συνέβη αυτό. Δεν το άξιζες. Υπόσχομαι ότι θα αγαπώ τα μωρά σου με όλη μου την καρδιά», δήλωσε η Ρούρι στο NBC.

«Ο κόσμος αξίζει να μάθει την ιστορία σου και το είδος του ανθρώπου που ήσουν. Τα μωρά της θα γνωρίζουν πάντα το είδος της μητέρας που ήταν. Την αγάπη και τη δύναμη που είχε για αυτά. Θα το γνωρίζουν αυτό. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ», τόνισε.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί μια ανάρτηση του 47χρονου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, πριν λίγες μέρες στην οποία ο ίδιος ευχόταν χρόνια πολλά στην ενός έτους κόρη που είχε αποκτήσει με την 38χρονη.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Ελπίζω μια μέρα να κάνεις το ίδιο για τα παιδιά σου και να νιώσεις αυτό που νιώθουμε η μαμά και εγώ. Σ’ αγαπώ, Χάρλιν Ανν. Οι παππούδες σου θα σε είχαν κακομάθει», έγραφε στην ανάρτησή του στις 12 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες πριν το μακελειό στο σπίτι του.