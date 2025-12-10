Ένα απίστευτο γεγονός σημειώθηκε τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, όταν ένα αυτοκίνητο με οδηγό μια γυναίκα συγκρούστηκε, όχι με άλλο όχημα, αλλά με ένα «ιπτάμενο», σε μια σύγκρουση που έμοιαζε «αναπόφευκτη»!

Συγκεκριμένα, το όχημα, κινούμενο σε πολυσύχναστη διαπολιτειακή οδό στη Φλόριντα, χτυπήθηκε από ένα μικρό αεροσκάφος που επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση.

UPDATE: A driver sustained minor injuries when a plane crashed onto their car while landing on Interstate 95 in Brevard County, Florida, the Florida Highway Patrol reported.



pic.twitter.com/pyvEkMqx7o — Breaking911 (@Breaking911) December 9, 2025

Το αεροπλάνο, το οποίο υπέστη «απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες», σύμφωνα με την Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο I-95 στην κομητεία Μπρέβαρντ και τελικά συνετρίβη (πέφτοντας πάνω) σε ένα Toyota Camry.

Ο πιλότος και ο επιβάτης του αεροσκάφους, ένας άνδρας από το Orlando και ένας από το Temple Terrace, και οι δύο 27 ετών, δεν τραυματίστηκαν.

Η 57χρονη οδηγός του Camry μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Small plane crash lands on to Florida’s I-95, pilot and passenger walk away, one motorist injured. pic.twitter.com/ShfF2DUYc8 — Mike Sington (@MikeSington) December 9, 2025

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει το αεροπλάνο να προσπαθεί να προσγειωθεί στον αυτοκινητόδρομο ενώ το Camry ήταν εν κινήσει.

Στα πλάνα φαίνεται η ρόδα του αεροσκάφους πάνω στο όχημα πριν το αεροπλάνο γλιστρήσει μπροστά από αυτό στον δρόμο.