Μια «καταθλιπτική» μητέρα πυροβόλησε θανάσιμα τον σύζυγό της και τα δύο μικρά παιδιά της πριν στρέψει το όπλο προς τον εαυτό της στο σπίτι τους στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ. Λίγες μέρες πριν είχε κοινοποιήσει τις δυσκολίες της σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο στο TikTok.

Η 34χρονη Έμιλι Λονγκ, η οποία εντοπίστηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, το οποίο προκάλεσε η ίδια, φέρεται να σκότωσε τον σύζυγό της, 48χρονο Ράιαν Λονγκ, και τα δύο παιδιά τους, τον 8χρονο Πάρκερ και τον 6χρονο Ράιαν, στο σπίτι τους στο Μάντμπερι νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Νιου Χάμσαϊρ.

Και τα δύο παιδιά είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ ο πατέρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πάλευε με καρκίνο σε τελικό στάδιο, είχε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, κατέληξε ο επικεφαλής ιατροδικαστής της πολιτείας.

«Ήταν μια τέλεια οικογένεια, από όσο γνωρίζαμε», δήλωσε η γειτόνισσα Μπέβι Κέτελ στο WBZ-TV. «Είναι απλά συγκλονιστικό. Δεν το περιμέναμε».

Η αστυνομία ανακάλυψε τη φρικτή σκηνή τη Δευτέρα το βράδυ, έπειτα από μια ανατριχιαστική κλήση που έκανε λόγο για πολλαπλούς θανάτους μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Κοντά στα άψυχα σώματά τους βρέθηκε ένα όπλο, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το τρίχρονο παιδί του ζευγαριού – ο μοναδικός επιζών της σφαγής – βρέθηκε σώο και αβλαβές μέσα στο σπίτι και τώρα βρίσκεται υπό τη φροντίδα μελών της οικογένειας.

Οι ερευνητές μίλησαν για σοβαρά προβλήματα και συνεχιζόμενες διαμάχες που υπήρχαν κατά τη στιγμή της βίαιης επίθεσης, αλλά δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έχουν αυτή τη στιγμή είναι το κίνητρο, το γιατί», δήλωσε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας, Μπεν Αγκάτι, στο WCAX. «Και νομίζω ότι αυτό είναι πιθανώς ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που προσπαθούν να κατανοήσουν για να καταλάβουν πώς συνέβη αυτό».

Το βίντεο στο TikTok δύο ημέρες πριν την τραγωδία

Ενώ το κίνητρο παραμένει ασαφές, η μητέρα της οικογένειας – η οποία εργαζόταν ως διευθύντρια στην αλυσίδα εστιατορίων Wing-Itz, σύμφωνα με το LinkedIn της – συχνά δημοσίευε στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης τις δυσκολίες και την απόγνωση που βίωνε καθώς αντιμετώπιζε τη διάγνωση του τελικού σταδίου καρκίνου του συζύγου της.

Ο Ράιαν, σχολικός ψυχολόγος στο Oyster River Middle School, είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Σε ένα TikTok που δημοσιεύτηκε μόλις δύο ημέρες πριν η αστυνομία κάνει τη φρικτή ανακάλυψη, η Έμιλι είπε στους σχεδόν 8.000 ακόλουθούς της ότι τα παιδιά της «σίγουρα δυσκολεύονταν» και ότι η ίδια ήταν «πολύ καταθλιπτική» καθώς προσπαθούσε να επαναφέρει υγιεινές συνήθειες και κανονικότητα στο σπίτι, την ώρα που η υγεία του συζύγου της επιδεινωνόταν.

«Είμαι αποφασισμένη να δημιουργήσω κανονικότητα», είπε στο ζοφερό βίντεό της.

«Αγωνίζομαι τόσο πολύ και είμαι πραγματικά καταθλιπτική και έχω απομονωθεί πολύ, και το μόνο που θέλω είναι να είμαι με τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου. Και λέγοντας αυτό, κάνω μια αλλαγή και ξεκινάει σήμερα… Και αποφασίζω να βγω από την κατάθλιψή μου και να το κάνω αυτό για την οικογένειά μου».

Η έρευνα για την τραγωδία συνεχίζεται…