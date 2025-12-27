Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, όπως ανακοίνωσαν τα υπουργεία Άμυνας των δύο κρατών, ύστερα από τρεις ημέρες διαπραγματεύσεων.

Οι δύο χώρες είχαν ξεκινήσει συνομιλίες την Τετάρτη σε συνοριακό σταθμό στην επαρχία Τσανταμπούρι της Ταϊλάνδης (νοτιοανατολικά), με στόχο τον τερματισμό των συνοριακών συγκρούσεων που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους και εκτόπισαν σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

«Οι δύο πλευρές συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, με την υπογραφή αυτής της κοινής δήλωσης, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 12:00 (τοπική ώρα, 07:00 στην Ελλάδα) της 27ης Δεκεμβρίου 2025», αναφέρει η συμφωνία που υπεγράφη από τους υπουργούς Άμυνας των δύο γειτονικών κρατών στη νοτιοανατολική Ασία.