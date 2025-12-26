Τρομακτικές εικόνες από τα βίντεο στα social media δείχνουν μία μεγάλη έκρηξη μετά από καραμπόλα 50 αυτοκινήτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα 26.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media φαίνεται μία μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια ξεσπάει φωτιά. Ταυτόχρονα, μαύρα σύννεφα καπνού ανεβαίνουν στον ουρανό.

Δείτε βίντεο

Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured – NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025