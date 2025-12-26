Ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται στο Μαρόκο για τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά στο σπίτι του στην Αγγλία η οικογένειά του ξεκουράζεται και απολαμβάνει τις γιορτές.

Βέβαια αυτές αποτέλεσαν αφορμή για διαδικτυακές επιθέσεις κατά του σταρ της Λίβερπουλ. Ο Σαλάχ δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με τα παιδιά του κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και έγραψε «Καλά Χριστούγεννα». Όμως οι Μουσουλμάνοι ακόλουθοί του δεν το… πήραν και πολύ καλά αυτό.

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια ήταν τα:

«Μο Σαλάχ, σε αγαπούσα ως φίλαθλος της Μάντσεστερ Σίτι. Σε έβλεπα ως πρότυπό μου. Παρ’όλο που δεν έπαιξες ποτέ στη Μάντσεστερ Σίτι, με ενέπνευσες. Όμως μετά από αυτό, δεν μπορώ πλέον να σε βλέπω ως πρότυπο. Μου ράγισες την καρδιά».

«Είσαι μουσουλμάνος… θα έπρεπε να σέβεσαι τη θρησκεία και τον πολιτισμό σου… τι δείχνεις σε εκατομμύρια ανθρώπους;».

«Αδελφέ, να φοβάσαι τον Θεό για το καλό σου. Είσαι μουσουλμάνος και εκατομμύρια σε ακολουθούν και σε αγαπούν, οι περισσότεροι από αυτούς μουσουλμάνοι και νέοι. Και θα δουν αυτό που κάνεις ως κάτι φυσιολογικό και ασήμαντο, ενώ είναι μεγάλο αμάρτημα, καινοτομία και κάτι που δεν αφορά τους μουσουλμάνους».

Να πούμε βέβαια ότι ο Αιγύπτιος σουπερσταρ της Λίβερπουλ δέχεται για 4α συνεχόμενα Χριστούγεννα πάνω κάτω τα ίδια σχόλια από τους μουσουλμάνους οι οποίοι προφανώς αρνούνται να καταλάβουν ότι ο μουσουλμάνος στην θρησκεία ποδοσφαιριστής απλά ακολουθεί το ευρωπαϊκό πνεύμα των Χριστουγέννων.