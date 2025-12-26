Ο Πορτογάλος σταρ του Ολυμπιακού Τσικίνιο ανέβασε στο Instagram του την κόρη του που τραγουδά σε εξαιρετικά ελληνικά τον ύμνο των ερυθρολεύκων.

Σε τέτοιες περιστάσεις η εικόνα μιλά πολύ πιο ξεκάθαρα και δυνατά από οποιαδήποτε λέξη.

Ο ίδιος ο Τσικίνιο πάντως κάθε φορά που μιλά για το μέγεθος του Ολυμπιακού ξεκαθαρίζει πώς σε έναν τέτοιον σύλλογο πρέπει να δίνεις τα πάντα για αυτήν την φανέλα.