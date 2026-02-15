Αναστάτωση προκάλεσε στη Νάξο η κατάρρευση τμήματος δρόμου στον Άγιο Προκόπιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου: «Σας ενημερώνουμε ότι ο παραλιακός δρόμος Αγίας Αννας-Αγίου Προκοπίου, από το ύψος της πιάτσας ταξί έως το Art Cafe, θα παραμείνει κλειστός για λόγους ασφάλειας, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος. Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να τηρούν τη σχετική σήμανση και να χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές διαδρομές».

Το cyclades24.gr έγραψε τμήμα του δρόμου έχει αρχίσει να υποχωρεί εμφανώς, ενώ κατά μήκος του σημείου οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Η άσφαλτος σε συγκεκριμένο σημείο έχει ανοίξει, αποκαλύπτοντας πως το κάτω μέρος του δρόμου βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα.

Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί κορδέλες και προειδοποιητική σήμανση, καθώς ο κίνδυνος πλήρους κατάρρευσης είναι υπαρκτός σε περίπτωση συνέχισης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο Δήμαρχος Νάξου, Δημήτρης Λιανός με υπηρεσιακούς παράγοντες, μετέβη στο σημείο, για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της ζημιάς. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ενέργειες από πλευράς Δήμου, με έγγραφο προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται καθοριστική για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Παρότι πρόκειται για δημοτικό δρόμο, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έργο ιδιαίτερα σοβαρό, κοστοβόρο και χρονοβόρο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κρατική συνδρομή και χρηματοδότηση για την πλήρη αποκατάστασή του.

Ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί βασική αρτηρία κατά τους θερινούς μήνες, καθώς ενώνει τον Άγιο Προκόπιο με την Αγία Άννα και την Πλάκα, εξυπηρετώντας λεωφορεία, ΚΤΕΛ, Ι.Χ. και χιλιάδες πεζούς.