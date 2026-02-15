Απολαυστική και κωμική για ακόμη μια φορά η Κατερίνα Βρανά, στην παρουσίαση του Τελικού του «Sing for Greece 2026». Με το γνωστό της καυστικό χιούμορ, η δημοφιλής stand-up κωμικός δεν δίστασε να αστειευτεί on air με τον σκηνοθέτη και χορογράφο Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος έχει αναλάβει τη σκηνική παρουσίαση του ελληνικού act.
Κατά τη διάρκεια της live εμφάνισής της, η Βρανά αφηγήθηκε με τον μοναδικό της τρόπο πώς ένιωθε για τη συνεργασία τους, λέγοντας: «Έκανε ένα από τα μεγαλύτερά μου όνειρα πραγματικότητα: Να με σηκώσουν πέτρα μυώδεις, λαδωμένοι άντρες». Από εκεί και πέρα, η περιγραφή εξελίχθηκε σε ένα απολαυστικό one-woman show με πολλά… υπονοούμενα.
Με αποκορύφωμα τη στιγμή που είπε: «Η υπερδύναμή μου είναι τα σεξουαλικά υπονοούμενα. Ο Φωκάς δεν έπιασε κανένα», η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια. Όπως αποκάλυψε, σε μια πρόβα, ο Ευαγγελινός τής είπε «Κατερίνα, θέλω να κρατήσεις τα πόδια σου σφιχτά κλειστά και να σε σηκώσουν», για να απαντήσει εκείνη με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Δυσκολεύομαι να το κάνω αυτό, Φωκά». Και όταν ο χορογράφος πρόσθεσε «Θέλω να πάρουν την Κατερίνα και οι πέντε», το κοινό παραδόθηκε.
Η Βρανά, Ελληνίδα stand-up comedian με διεθνή παρουσία και η πρώτη γυναίκα σε αμαξίδιο που βρίσκεται σε ρόλο κεντρικής παρουσιάστριας ενός τόσο μεγάλου ψυχαγωγικού γεγονότος, αποδεικνύει ότι οι ατάκες της κουμπώνουν απολαυστικά και στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου.