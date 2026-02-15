Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ, έδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν βελτιώνεται σε κανέναν τομέα ως ομάδα και ο Ράφα Μπενίτεθ για πρώτη φορά μετά την άφιξή του στην Ελλάδα άκουσε αποδοκιμασίες.

Οι οπαδοί των «πράσινων» δεν βλέπουν τίποτα αισιόδοξο από την ομάδα τους και ήταν δεδομένο πως αργά ή γρήγορα θα τα έβαζαν και με τον Ισπανό προπονητή. Αυτό έγινε αφού ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του στην Cosmote TV, καθώς άκουσε τις αποδοκιμασίες των φίλων του Παναθηναϊκού.

Πριν τις αποδοκιμασίες, όπως προαναφέρθηκε, ο Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις, στις οποίες είπε τα εξής: «Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε, αλλά δεν δημιουργήσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από πολλές καθυστερήσεις. Δεχτήκαμε ένα γκολ από αντεπίθεση, προσπαθήσαμε, ισοφαρίσαμε, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη.

Νομίζω είναι θέμα ακρίβειας και πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο δικό μας επιθετικό τρίτο. Να μην αφήνουμε τον αντίπαλο να βγάζει αντεπιθέσεις. Το θέμα είναι να τελειώνουμε καλύτερα τις φάσεις. Ο κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά είχαμε τέσσερις παίκτες που δεν ήταν διαθέσιμοι και αυτό παίζει ρόλο».