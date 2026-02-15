Ο Παναθηναϊκός αντί να βελτιώνεται γίνεται χειρότερος και φάνηκε και στον αγώνα με την ΑΕΛ, όπου το 1-1 ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει, παραμένοντας στο -6 από τον Λεβαδειακό που είναι στην 4η θέση.

Τα αγωνιστικά προβλήματα των «πράσινων» είναι γνωστά και τα ξέρουν όλοι, οπότε κανένας δεν περίμενε ότι θα… έκρυβε το τόπι. Άλλο το να μην έχεις απαιτήσεις για μπαλάρα όμως και άλλο το να μην κάνεις ούτε μία φάση σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Γιατί αυτό είδαμε στο πρώτο ημίχρονο: Μια ομάδα ανήμπορη να κάνει το οτιδήποτε.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορούσε να δημιουργήσει τίποτα, δεν είχε ούτε μία ευκαιρία, δεν έβγαζε κάποιον αυτοματισμό, γενικά μια μεγάλη απογοήτευση, με αποτέλεσμα όσοι ήταν στις εξέδρες της Λεωφόρου να αποδοκιμάσουν όταν έληξε το πρώτο 45λεπτο. Και όταν άρχισε το δεύτερο… πάγωσαν.

Στο 46′ οι «βυσσινί» έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Τούπτα, ο οποίος έφτασε μέχρι την περιοχή του Λαφόν και με πλασέ έκανε το 0-1! Ο Μπενίτεθ αντέδρασε βγάζοντας Τουμπά και Αντίνο για να βάλει Πάντοβιτς, Ζαρουρί και στο 64′ ο Τουπτά έφυγε ξανά στην αντεπίθεση για το 0-2 αλλά αυτή τη φορά νικήθηκε από τον Λαφόν.

Το «τριφύλλι» έμεινε, έτσι, ζωντανό και στο 67′ ο Μπακασέτας με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Αναγνωστόπουλο, κάνοντας το 1-1. Με ψυχολογία μετά την ισοφάριση, οι γηπεδούχοι πήγαν για την ανατροπή και στο 72′ ο Ζαρουρί μπήκε στην περιοχή, ντρίμπλαρε και σούταρε δυνατά, αλλά ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε.

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε κάπως μετά την είσοδο του Ζαρουρί στο παιχνίδι και πίεσε για το δεύτερο γκολ, με τον Μπενίτεθ να ρίχνει στο ματς και τον Γιάγκουσιτς στο 83′, βγάζοντας τον Ταμπόρδα. Οι «πράσινοι» ήταν μπροστά και πίεζαν για τη νίκη, με τους Θεσσαλούς, από την άλλη πλευρά, να είναι σε θέση άμυνας για να κρατήσουν την ισοπαλία. Και την κράτησαν.

Ο Σφιντέρσκι σκόραρε στο 95′ αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε, με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Τουμπά (58′ Πάντοβιτς), Κάτρης, Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα (83′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ναόρ (84′ Μούργος), Ατανάσοφ, Σίστο (73′ Πέρες), Σαγάλ, Τούπτα (84′ Αποστολάκης).