Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα την «πλήρη και άμεση» αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

«Είναι πολύ σημαντικό η Χαμάς να τηρήσει τη δέσμευσή της για πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας ότι τα μέλη του Συμβουλίου ειρήνης του θα ανακοινώσουν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον, τη χορήγηση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού εδάφους.