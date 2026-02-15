Αναστάτωση προκλήθηκε σε σούπερ μάρκετ, όταν άστεγος αποπειράθηκε να απαγάγει παιδί από τα χέρια της μητέρας του, με τη γυναίκα να παλεύει για να σώσει το παιδί της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπέργκαμο της Ιταλίας με δράστη έναν άστεγο Ρουμάνο, που δεν είχε ποινικό μητρώο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα αποχωρούσε από το κατάστημα κρατώντας από το χέρι το παιδί της, ηλικίας 18 μηνών περίπου. Τότε, ο άνδρας που μόλις εισήλθε, έσκυψε και βούτηξε το παιδί, με τη γυναίκα να αντιδρά.

Έτσι, ξεκίνησε μάχη, με τους δύο ενήλικες να τραβούν το παιδί, ο ένας από το χέρι, ο άλλος από το πόδι.

Αμέσως, έσπευσε κόσμος να βοηθήσει και ακινητοποίησαν τον δράστη, μέχρι που έφτασε η αστυνομία και τον συνέλαβε.

