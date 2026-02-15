Με άνεση εξελέγη σύνεδρος για το συνέδριο της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος, στις εκλογές που έγιναν στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, παρά την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που τον κάλεσε να παραιτηθεί από πρόεδρος της Συνομοσπονδίας καθώς ελέγχεται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα.

Στις εκλογές για τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, η επίσημη ΠΑΣΚΕ (Παναγόπουλος) έλαβε 5 έδρες, ενώ είχε 6 στις προηγούμενες εκλογές.

Το «κομματικό» ψηφοδέλτιο της Χαριλάου Τρικούπη με επικεφαλής τον Γιάννη Μπουλέρο (μέλος της Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ) στο οποίο συμμετείχαν δυσαρεστημένοι «πράσινοι» συνδικαλιστές και στελέχη από άλλες παρατάξεις κατέλαβε μόλις 3 έδρες.

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΣ (ΚΚΕ) με 11 έδρες από 9 που είχε στην προηγούμενη αναμέτρηση. Ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Μαυροκέφαλος αναμένεται να είναι ο νέος πρόεδρος του ΕΚΑ, πράγμα που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει το πιο σημαντικό Εργατικό Κέντρο της χώρας μετά τη διάσπασή του στον συνδικαλιστικό χώρο, ενώ επικρέμαται η απειλή της αποχώρησης των στελεχών που πρόσκεινται στον Γιάννη Παναγόπουλο από το κόμμα.

Το «Μέτωπο» που προήλθε από τη συνένωση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ (Φωτόπουλος, Βασιλόπουλος) έλαβε 5 έδρες, ενώ η Νέα Πορεία (Τάσος Γκιάτης) προσπέρασε τη ΔΑΚΕ που έχασε μια έδρα καταλαμβάνοντας 3 από 4 στις προηγούμενες εκλογές.