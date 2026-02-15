Η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, μετά τη νέα σύλληψή του και την κράτησή του, αναμένεται να γίνει την προσεχή Τρίτη και μέχρι τότε προετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή με τους δικηγόρους του.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα της ΔΑΕΕ συνεχίζεται και καθημερινά προκύπτουν και νέα δεδομένα για την υπόθεση.

Στη συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της και διαβίβασαν στην εισαγγελέα, περιλαμβάνονται περίπου 15 καταθέσεις που αποδεικνύουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο.

Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, η εισαγγελική λειτουργός που έλαβε την πολυσέλιδη αναφορά της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, διαπίστωσε στο προανακριτικό υλικό εγκληματικές παραλείψεις.

Οι καταθέσεις και το κονδύλι για τις σωληνώσεις που απορρίφθηκε.

Εκτός από τις 15 καταθέσεις για την έντονη οσμή, η επιχείρηση φέρεται να μην ενέκρινε κονδύλι 32.000€ για επισκευή σωληνώσεων, ενώ εντοπίστηκαν και κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 όταν κλήθηκε μηχανικός να κάνει αυτοψία και να καταθέσει το πόρισμά του, παρότι «είδε» το πρόβλημα στις σωληνώσεις και το επεσήμανε, οι διοικούντες φέρονται να μην ενέκριναν την προσφορά του της τάξης των 32.000 ευρώ κι έτσι δεν έγινε καμία εργασία αποκατάστασης τόσο των σωληνώσεων όσο και των δεξαμενών.

Διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία πως οι σωληνώσεις είχαν σειρά κατασκευαστικών λαθών. Είχαν κατασκευαστεί το 2008 και ενώ ανά 5 χρόνια θα έπρεπε να δίνεται ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων στο Mega, στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 η εταιρεία ζητά έλεγχο και την ίδια κιόλας ημέρα παίρνει απάντηση ότι πραγματοποιήθηκε.