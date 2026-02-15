Ξέσπασαν οι συγγενείς των νεκρών εργατριών της «Βιολάντα» στην είδηση ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου για τη φονική έκρηξη που σκότωσε πέντε εργαζόμενες.

Μιλώντας στο Mega, ορισμένοι δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν δικαίωση, ενώ άλλοι σημείωσαν ότι η υπόθεση τώρα ανοίγει.

Αγγελική Λιάκου (συγγενής Βούλας Μπουκοβάλα): «Ήταν και η δικιά μας η γυναίκα μέσα. Τι να πω; Νιώθω μια ανακούφιση, τι να κάνουμε τώρα; Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα».

Δημήτρης Κατσαρός (θείος Ελένης Κατσαρού): «Εννοείται ότι νιώθουμε ανακούφιση. Προς στιγμής είναι δικαίωση. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να πάει μέσα. Πέντε ψυχές έχει φάει».

Αριστείδης Τζιμπλής (συγγενής θύματος): «Να τον πιάσουμε ισόβια. Εφόσον τα έβλεπαν τα πράγματα τόσα χρόνια λοιπόν που ήταν και δεν τα έκαναν. Έπρεπε κάθε πέντε χρόνια να τα ελέγχουν…. Οι γυναίκες που κάηκαν, κάηκε μία εγγονή μου από την αδελφή μου. Υπομονή, υπομονή. Πόσο να κάνω υπομονή; Πάει η γυναίκα να δουλέψει το κορίτσι λοιπόν και δεν γύρισε στο σπίτι».

Πλέον, ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει το κακούργημα της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Ο δικηγόρος Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στο Mega, είπε πως «η διαπίστωση της συνδρομής επαρκών ενδείξεων ενοχής οδήγησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και στην άσκηση κακουργηματικών ποινικών διώξεων».

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων έκανε λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα.

Επίσης, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε πως υπήρξαν 15 εργαζόμενοι που κατέθεσαν ότι είχαν προειδοποιήσει για τη διαρροή.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους.