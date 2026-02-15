Ανακοινώθηκε η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ που κινεί τις διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων που θα δώσουν την μάχη για τον σταυρό στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση σύνθεσης:

Πέτρος Λάμπρου, επικεφαλής Επιτροπής

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.

Γιάννης Κουτσούκος, διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής ΠΑΣΟΚ

Έλενα Αναστασίου

Ηλίας Αποστολάκης

Πόπη Γερακούδη

Γεωργία Καζά

‘Αρης Καρβούνης

Τάσος Κουρκούτας

Νίκος Μήλης

Έφη Μπέκου

Νίκος Μπελιβάνης

Κώστας Πανδής

Κώστας Παπαδημητρίου

Όλγα Ρενταρή

Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης