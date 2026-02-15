Περισσότερο άνοιξη θύμιζε η προτελευταία Κυριακή του χειμώνα από πλευράς θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα! Στη Φθιώτιδα το θερμόμετρο άγγιξε τους 21 βαθμούς, ενώ ο ήλιος εναλλασσόταν συνεχώς με αέρα και βροχή.

Για να ακριβολογούμε κακοκαιρία με λασποβροχή, καθώς οι νοτιάδες που οι ριπές τους έφτασαν ακόμη και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα στη δυτική Φθιώτιδα, έφεραν σκόνη από την Αφρική, που έβαψε τα πάντα καφέ!

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Από τη μεταφορά σκόνης, χάθηκε μέχρι το μεσημέρι από τον ορίζοντα και η χιονισμένη Οίτη!

Στις ακτές της Στυλίδας και της Γλύφας, όμως, οι σχεδόν θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα η θάλασσα να βγει στη στεριά, όπως μπορείτε να δείτε και στα παρακάτω βίντεο:

Δείτε και φωτογραφίες από τη Γλύφα που για μια ακόμη φορά το φετινό χειμώνα δοκιμάζεται από τους θυελλώδεις νοτιάδες: