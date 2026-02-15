Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια της ομάδας του, όχι όμως και από τη διαιτησία.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Ένωσης στις δηλώσεις του…

Για το παιχνίδι: «Θα πω ό,τι είπα και στους παίκτες: Πολύ καλή προσπάθεια και συμπεριφορά στο γήπεδο. Μία ομάδα που έδειξε χαρακτήρα. Δεν θα πω… πρωταθλητή. Το ματς ήταν ισορροπημένο. Η κατοχή και οι ευκαιρίες ήταν ίσες. Ο Λούκα Γιόβιτς μας είχε βοηθήσει και είχε μία άτυχη στιγμή. Ειμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια. Μένουμε στην κορυφή. Αποδώσαμε καλά, μένω ικανοποιημένος».

Για τη διαιτησία: «Ήταν πολλές οι κίτρινες, για κάποια ελαφριά χτυπήματα. Να πω και για το πέναλτι που δόθηκε στον ΠΑΟΚ, αλλά δε θέλω να σχολιάσω. Μετά υπήρχε και η φάση του Γκατσίνοβιτς… Δεν θέλω να σχολιάσω. Δυσανάλογα πάντως τα κριτήρια».

Για τα λάθη της ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά: «Υπήρξαν λάθη. Είναι ανησυχητικό. Ατομικά λάθη, από Πινέδα, Ρέλβας, δεν παίζει ρόλο. Το συζητήσαμε με τα παιδιά και πήραμε κάποιες καλύτερες αποφάσεις μετά. Ήταν λάθη όντως».

Για τον τραυματισμό του Πήλιου: «Αντιμετώπισε μία ενόχληση πριν το ματς. Είναι δυνατό παιδί ο Πήλιος. Άλλαξε κάπως το πλάνο για την αναμέτρηση. Φεύγουμε με το βαθμό που σε γενικές γραμμές ήταν δίκαιο αποτέλεσμα».