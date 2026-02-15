Ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι, η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια και με το τελικό 0-0 στην Τούμπα δεν άλλαξε κάτι στην κατάταξη, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν 49 βαθμούς, τον Ολυμπιακό να ακολουθεί με 47 και τους «ασπρόμαυρους» να είναι στους 46 με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το ντέρμπι άρχισε με τους γηπεδούχους να πατάνε καλύτερα, να πιέζουν ψηλά για να οδηγήσουν σε λάθη τους φιλοξενούμενους και να έχουν μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ, καθώς στο 10′ κέρδισαν πέναλτι για ανατροπή του Ζαφείρη από τον Μουκουντί. Πέναλτι που δεν έγινε γκολ, όμως, καθώς ο Στρακόσα είπε «όχι» στον Γιακουμάκη και κράτησε το 0-0.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων μέχρι το 20′, κάπου εκεί όμως οι «κιτρινόμαυροι» πήραν μέτρα και ισορρόπησαν την κατάσταση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδωσε στο παιχνίδι τον ρυθμό που ήθελε, κρατούσε μακριά από την περιοχή της τους «ασπρόμαυρους» και στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου θα μπορούσε να προηγηθεί.

Στο 40′ η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μετά το δυνατό σουτ του Κοϊτά εκτός περιοχής και στο 45’+2′ ο Μαρίν βρέθηκε σε θέση βολής αλλά το σουτ που επιχείρησε από το ύψος της περιοχής έφυγε λίγο άουτ.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 50′, η Ένωση πλησίασε ξανά στο γκολ με το ωραίο πλασέ του Γιόβιτς εκτός περιοχής αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ και αμέσως μετά, στο 52′, ο Λουτσέσκου έκανε δύο αλλαγές, εκ των οποίων η μία αναγκαστική: Έξω ο Μεϊτέ που δεν μπορούσε να συνεχίσει και ο Χατσίδης, μέσα οι Οζντόεφ και Καμαρά.

Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να ανεβάσουν τον ρυθμό τους αλλά δεν μπορούσαν, για να έρθουν στο 64′ δύο αλλαγές και από τον Νίκολιτς, με τη μία να είναι επίσης αναγκαστική: Έξω ο Μουκουντί που δυσκολευόταν να αναπνεύσει και αντικαταστάθηκε από τον Βίντα, έξω και ο Γκατσίνοβιτς για να μπει ο Κουτέσα.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να μη δείχνουν διάθεση να ρισκάρουν αρκετά, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν καλές προϋποθέσεις σε αντεπίθεσή τους στο 78′ αλλά το τελείωμα του Γιόβιτς δεν ήταν καλό και αμέσως μετά έγινε νέα αναγκαστική αλλαγή, με τον Πήλιο να αφήνει τη θέση του στον Πένραϊς.

Τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση και το 0-0 έμοιαζε όλο και πιο πιθανό και όντως αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Στα τελευταία λεπτά, όμως, θα μπορούσε να σκοράρει είτε η μία είτε η άλλη ομάδα. Στο 87′ ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη ευκαιρία με την άστοχη κεφαλιά του Καμαρά μετά το ωραίο γύρισμα του Μπάμπα και στο 94′ η ΑΕΚ άγγιξε το 0-1 αλλά η μπάλα πήγε ξανά στο δοκάρι, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Γιόβιτς μετά τη σέντρα του Λιούμπιτσιτς!

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (52′ Οζντόεφ), Ζαφείρης (86′ Μπιάνκο), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (52′ Καμαρά), Γιακουμάκης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί (64′ Βίντα), Πήλιος (79′ Πένραϊς), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά (79′ Λιούμπιτσιτς), Γκατσίνοβιτς (64′ Κουτέσα), Βάργκα (92′ Ζίνι), Γιόβιτς.