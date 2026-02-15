Με φορείο και μάσκα οξυγόνου αποχώρησε από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ο Άρολντ Μουκουντί, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από μια άτσαλη πτώση του στην προσπάθεια να πάρει κεφαλιά.

Το ντέρμπι των δικεφάλων στην Τούμπα δεν είχε νικητή καθώς έμειναν στο 0-0, είχε όμως χαμένο πέναλτι για τους «ασπρόμαυρους», δύο δοκάρια για τους «κιτρινόμαυρους» και αναγκαστικές αλλαγές εκατέρωθεν.

Ένας από τους παίκτες που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν λόγω τραυματισμού ήταν ο Μουκουντί, ο οποίος σε μια προσπάθειά του να πάρει κεφαλιά έπεσε άτσαλα στο έδαφος και στα επόμενα λεπτά έδειχνε ότι δυσκολευόταν να πάρει ανάσα.

Τελικά ο Μουκουντί έκανε νόημα προς τον πάγκο ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και μάσκα οξυγόνου, για να κάτσει στη συνέχεια στον πάγκο της ομάδας του.