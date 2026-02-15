Το φως της δημοσιότητας είδε φωτογραφία του 45χρονου που συνελήφθη στα Εξάρχεια για σεξουαλική παρενόχληση τεσσάρων γυναικών.

Ο άνδρας ηλικίας 45 ετών κατάγεται από το Ιράν και ήρθε στην Ελλάδα με πολιτικό άσυλο, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, σύμφωνα με το Mega.

Συγκεκριμένα, είχε συλληφθεί στην Ομόνοια για κατοχή μαχαιριού.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., τους οποίους βοήθησε συμπατριώτης του 45χρονου.

Έτσι, του πέρασαν χειροπέδες κατά τις μεσημβρινές ώρες της 12ης Φεβρουαρίου 2026, σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων, αμέσως μετά από περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας εις βάρος γυναίκας που περπατούσε στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία τόσο για το συγκεκριμένο αδίκημα όσο και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 45χρονο και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων. Κατά τη διάρκεια ελέγχου που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.