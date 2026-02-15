Σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σημειώθηκε στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε επαναλαμβανόμενες πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών που κινούνταν πεζές στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία τόσο για το συγκεκριμένο αδίκημα όσο και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. κατά τις μεσημβρινές ώρες της 12ης Φεβρουαρίου 2026, σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων, αμέσως μετά από περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας εις βάρος γυναίκας που περπατούσε στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ακινητοποίησαν τον 45χρονο και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων. Κατά τη διάρκεια ελέγχου που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων προχώρησε στην εξιχνίαση ακόμη τριών υποθέσεων προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, τις οποίες φέρεται να είχε διαπράξει ο ίδιος άνδρας τις τελευταίες δέκα ημέρες, και πάλι στην περιοχή των Εξαρχείων, με θύματα πεζές γυναίκες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.