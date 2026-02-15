Το Ιράν επιδιώκει μια πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα προσφέρει οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, ανέφερε την Κυριακή (15/2) ένας Ιρανός διπλωμάτης, δύο ημέρες πριν από έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, που θα διεξαχθεί στη Γενεύη.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ανανέωσαν τις διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ώστε να αποτρέψουν μια νέα στρατιωτική αντιπαράθεση. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και προετοιμάζονται για την πιθανότητα μιας παρατεταμένης στρατιωτικής εκστρατείας αν οι συνομιλίες δεν ευοδωθούν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θα προτιμούσε τη διπλωματία και μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων, όμως αυτό θα μπορούσε να μην συμβεί.

Το Ιράν είχε απειλήσει να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή αν δεχθεί επίθεση, αλλά σήμερα Κυριακή υιοθέτησε μια πιο συμφιλιωτική στάση.

«Για χάρη της βιωσιμότητας μιας συμφωνίας, είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να επωφεληθούν και σε τομείς με υψηλές και γρήγορες οικονομικές αποδόσεις», δήλωσε ο Χαμίντ Γκανμπάρι, αναπληρωτής διευθυντής οικονομικής διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Τα κοινά συμφέροντα στα πεδία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, συμπράξεις, επενδύσεις σε εξορύξεις ορυκτών, ακόμη και αγορές αεροσκαφών περιλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Γκανμπάρι, που υπενθύμισε ότι η πυρηνική συμφωνία που είχε υπογραφεί το 2015 δεν είχε εξασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Το 2018, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία προέβλεπε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν με αντάλλαγμα περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ενώ οι συνομιλίες που οδήγησαν στη συμφωνία για τα πυρηνικά το 2015 ήταν πολυμερείς, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις περιορίζονται μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, με το Ομάν να ενεργεί ως μεσολαβητής.

Την ίδια ώρα, σε σημερινή συνέντευξη στο BBC, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα του είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, δηλώνοντας την Κυριακή ότι η μπάλα τώρα είναι «στο γήπεδο της Αμερικής για να αποδείξει ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία».

Ο ανώτερος αξιωματούχος αναφέρθηκε στη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής ατομικής ενέργειας ότι η ισλαμική χώρα θα μπορούσε να συμφωνήσει να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό της με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Ωστόσο, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, ένα βασικό σημείο τριβής σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, με την Ουάσινγκτον να θεωρεί τον εμπλουτισμό εντός του Ιράν ως μια πιθανή διαδρομή για την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το Ιράν αρνείται ότι έχει τέτοιες επιδιώξεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν ενδείξεις χαλάρωσης της οικονομικής πίεσης στο Ιράν.

Αντίθετα, ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν για να πετύχουν μείωση των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα, η οποία απορροφά περισσότερο από το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.