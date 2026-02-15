Από μερικές δεκάδες έως και χιλιάδες ευρώ αγγίζει η τιμή των φωτογραφιών που πωλούνται στο eBay και δείχνουν την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Ναζί κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Η πιο φθηνή φωτογραφία που δείχνει τη φυλακή τους κοστίζει 36,50 ευρώ, ενώ μία από τις πιο ακριβές φτάνει τα 1.040 ευρώ και αποτυπώνει τη στιγμή που οι Ναζί τούς έχουν στήσει στον τοίχο για να τους εκτελέσουν.

Η πιο φθηνή φωτογραφία

Μία από τις ακριβότερες φωτογραφίες

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η γνησιότητα του φωτογραφικού υλικού, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να τις αγοράσει η Βουλή.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και δημοπρατούνται στο eBay από Βέλγο πωλητή.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποιος τράβηξε τις φωτογραφίες, όμως φέρονται να προέρχονται από προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ, ο οποίος υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα.

Δείτε ορισμένες από τις φωτογραφίες:

«Διαδικτυακός πόλεμος»

Την ώρα που ενδεχομένως επιβεβαιωθεί ένα ιστορικό φωτογραφικό ντοκουμέντο για τα κατοχικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε μια από τις σκοτεινότερες περιόδους της ελληνικής αλλά και παγκόσμιας ιστορίας – το οποίο και θα μπορούσε να αποκτήσει η Ελλάδα -, στο διαδίκτυο έχει ξεσπάσει πόλεμος για το όνομα των 200 εκτελεσμένων, αλλά και τη σημαντικότητα της δολοφονίας τους.

«Γιατί κάνετε έτσι; Κομμουνιστές ήταν» και «έχουμε πιο σημαντικά ζητήματα», είναι μερικά ενδεικτικά σχόλια ατόμων που υποτιμούν τη σημασία του.

Οι περισσότερες αντιδράσεις, όμως, αφορούν το «όνομα» των 200. Αν δηλαδή πρέπει να αποκαλούνται «κομμουνιστές», «αγωνιστές», «αντιστασιακοί» ή «Έλληνες».

«Φυσικά και ήταν Έλληνες. Όπως Έλληνες ήταν και οι Χίτες», ανέφερε ένα σχόλιο που υπερασπιζόταν τη θέση ότι πρέπει πρώτα να αποκαλούνται «κομμουνιστές», φέρνοντας ως παράδειγμα την οργάνωση Χ.

«Κομμουνιστής ήταν και ο Σαράφης;», υποστήριζε ένα άλλο σχόλιο που υπερασπιζόταν τη θέση ότι πρέπει πρώτα να αποκαλούνται «Έλληνες» οι 200.

Στο διαδίκτυο, λοιπόν, ξέσπασε μια έντονη αντιπαράθεση για την ονοματολογία, χωρίς να απασχολεί αρκετούς το ερώτημα ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών, μήπως πρέπει να αποτελέσουν εθνικό θησαυρό και όχι ιδιωτική συλλογή.

Πηγή φωτογραφιών: Greece at WWII Archives, eBay