Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους και ένας τρίτος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα που έπληξε σήμερα (15/2) το πρωί το Βαλ Βενί, μέρος του χιονοδρομικού κέντρου Κουρμαγιέ στη βορειοδυτική Ιταλία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σκιέρ κατέβαιναν εκτός πίστας.

Ένας άνδρας πέθανε επί τόπου, ενώ ένας άλλος υπέκυψε στο νοσοκομείο. Ο τρίτος, ο οποίος είναι σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Τορίνο. Οι ταυτότητες και οι εθνικότητές τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Σύφμωνα με τη La Repubblica οι έρευνες συνεχίζονται για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι σκιέρ θαμμένοι κάτω από το χιόνι.

Η κοιλάδα της Αόστα, όπου βρίσκεται το Βαλ Βενί, βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό προειδοποίηση για χιονοστιβάδες επιπέδου τρία σε κλίμακα από το ένα έως το πέντε.