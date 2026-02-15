Για δεκαετίες, ένα από τα πιο τραγικά εγκλήματα της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα επιβίωνε μόνο μέσα από λέξεις.

Σήμερα, όμως, η Ιστορία αποκτά πρόσωπο. Φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944, βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας εικόνες που επί 82 χρόνια αγνοούσαμε ακόμη και την ύπαρξή τους. Πρόκειται για ένα οπτικό τεκμήριο που έρχεται καθυστερημένα, αλλά με συγκλονιστική δύναμη, να επιβεβαιώσει τη φρίκη μιας ιστορικής στιγμής που σημάδεψε τη συλλογική μνήμη.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες φέρονται να προέρχονται από προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ, ο οποίος υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα. Το υλικό εντοπίστηκε σε διαδικτυακή δημοπρασία στο eBay, από Βέλγο πωλητή, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για το ποιος τράβηξε τις φωτογραφίες.

Στη συνέχεια, οι εικόνες αναρτήθηκαν στη σελίδα Greece at WWII Archives, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και προβληματισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η γνησιότητα του φωτογραφικού υλικού.