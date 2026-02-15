Ο Ολυμπιακός άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην Λιβαδειά στην προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του τίτλου, ωστόσο δεν υπάρχουν περιθώρια για να αναλυθούν τα λάθη που έγιναν στην αναμέτρηση με τους Βοιωτούς, καθώς ακολουθεί το πολύ σπουδαίο παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τη νοκ άουτ φάση του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό και θέλει να δει από τους «ερυθρόλευκους» αντίδραση και μια πολύ καλύτερη εικόνα στο παιχνίδι με τους Γερμανούς.

Στόχος των Πειραιωτών δεν είναι άλλος από το να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο οποίος αναμένεται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα, καθώς θα έχει στην διάθεσή του, τους Ταρέμι και Ορτέγκα που έμειναν εκτός από το παιχνίδι της Λιβαδειάς, θα αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του για τον αγώνα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από αύριο, όταν η προετοιμασία για το συγκεκριμένο ματς μπει στην τελικής της ευθεία.