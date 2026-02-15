Με τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Volley League. Συγκεκριμένα, στις 18:00, ο Φλοίσβος θα φιλοξενήσει τον Μίλωνα.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην ένατη θέση με έντεκα βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 31 βαθμούς. Νωρίτερα στις 17:00, ο Φοίνικας θα φιλοξενήσει στη Σύρο την Καλαμάτα. Ο Φοίνικας είναι στην όγδοη θέση με δώδεκα βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην έβδομη θέση με 13 βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Πανιώνιος– ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός– ΟΦΗ 3-1

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός–Κηφισιά 3-0

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Φοίνικας Σύρου –Καλαμάτα 80 Affidea

Φλοίσβος Members Paron – ΑΟ Μιλων