Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής τέθηκε σε εφαρμογή μια ιδιαίτερα απαιτητική και τεχνικά σύνθετη επιχείρηση στο βουνό του Κατακόλου, με στόχο την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου κατολισθήσεων. Στην περιοχή δραστηριοποιείται εξειδικευμένο κλιμάκιο εναεριτών-αλπινιστών, το οποίο, σε πλήρη συντονισμό με τεχνικούς της περιοχής και τον Δήμο Πύργου, προχωρά σε παρεμβάσεις για τη θωράκιση του επικίνδυνου σημείου.

Το σχέδιο δράσης έχει οργανωθεί σε δύο διακριτά στάδια, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή σταθερότητα του πρανούς και να περιοριστεί κάθε πιθανότητα ατυχήματος.

Κατά την πρώτη φάση, οι εναερίτες προχωρούν σε άμεσες εργασίες στερέωσης του βράχου, με βασικό στόχο την αποτροπή αιφνίδιας και ανεξέλεγκτης αποκόλλησης υλικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στη δεύτερη φάση, η οποία θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των αρχικών παρεμβάσεων, θα ληφθεί απόφαση για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι ειδικοί θα αξιολογήσουν την κατάσταση και θα επιλέξουν είτε την ελεγχόμενη ανατίναξη είτε τη μέθοδο του κατακερματισμού για την απομάκρυνση του επικίνδυνου τμήματος, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την αυτοψία.