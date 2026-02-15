Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, έστειλε ανοιχτή πρόσκληση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετακομίσει στο Ισραήλ μέσω των social media!

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του All Star Game, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να γίνει ιδιοκτήτης κάποιας ομάδας μελλοντικά, κάτι που βλέπει πολύ θετικά όπως ο ίδιος απάντησε.

«Ιδιοκτήτης; 100%. Αν παρουσιαστεί μπροστά μου μια ευκαιρία να γίνω ιδιοκτήτης σε μια αθλητική ομάδα, σε οτιδήποτε, θα το εξετάσω 100%. Αγαπώ το μπάσκετ και όπου μπορώ να έχω ενεργό ρόλο, θα το ήθελα. Θα μπορούσα να γίνω προπονητής ή να μπω στο κομμάτι της ιδιοκτησίας», τόνισε αρχικά και στην συνέχεια αναφέρθηκε στην Euroleague φέρνοντας το παράδειγμα του Βασίλιε Μίσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

«Ο Μίσιτς έχει μετοχές. Νομίζω ότι έχει περίπου 1% ή 2% της ομάδας του και ταυτόχρονα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Euroleague. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό, αλλά αν υπάρξει τρόπος οι παίκτες να αποκτούν μετοχικό ποσοστό στις ομάδες τους, ναι».

Φυσικά αυτές τις δηλώσεις δεν τις άφησε ασχολιαστες ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γεια σου Γιάννη, τυχαίνει να ψάχνουμε στην αγορά 4άρι…», απευθύνοντας του ανοιχτή πρόσκληση!