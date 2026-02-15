Η αποκάλυψη της υπόθεσης με τους αχυρανθρώπους, τους «αόρατους» ΑΦΜ και την απάτη των 43 εκατ. ευρώ είναι μόνο η αρχή στη μάχη του φοροελεγκτικού μηχανισμού με τη μεγάλη και οργανωμένη φοροδιαφυγή.

Η ΑΑΔΕ επιστρατεύει το βαρύ «πυροβολικό». Με την προσθήκη νέων ελεγκτών, η νέα ομάδα κρούσης, η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών ή αλλιώς ΔΕΟΣ, αναλαμβάνει ρόλο «ειδικών αποστολών», βάζοντας στο στόχαστρο κυκλώματα απάτης, λαθρεμπορίου και εκτεταμένης φοροδιαφυγής, με όπλα τους ελέγχους σε ΦΠΑ, ΕΦΚ και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μάλιστα για τη διενέργεια των ελέγχων επιστρατεύονται drones, ψηφιακοί χάρτες και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Η ΔΕΟΣ, που απορρόφησε το ΣΔΟΕ, στελεχώνεται με 80 επιπλέον ελεγκτές και αναλαμβάνει αποκλειστικά την καταπολέμηση της μεγάλης και οργανωμένης φοροδιαφυγής, της απάτης και του λαθρεμπορίου.

Η νέα υπηρεσία ενεργοποιείται από τις 16 Μαρτίου 2026, με υψηλές προσδοκίες για ουσιαστικά αποτελέσματα απέναντι στο οικονομικό έγκλημα κάθε μορφής. Η έδρα της ΔΕΟΣ θα βρίσκεται στην Αθήνα, ωστόσο η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, με ειδικές ελεγκτικές μονάδες να λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

Μεγάλη φοροδιαφυγή

Στις υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν άμεσα σε προληπτικά και διασφαλιστικά μέτρα υπέρ του Δημοσίου, από δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων έως την παραπομπή φακέλων στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση.

Παράλληλα, η νέα διεύθυνση αναλαμβάνει και τον εντοπισμό αδήλωτης εργασίας και παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, με διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στην Επιθεώρηση Εργασίας, διευρύνοντας το πεδίο δράσης της πέρα από τα στενά φορολογικά όρια.

Όπως προβλέπεται στην απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η ΔΕΟΣ έχει ως βασικούς στόχους την πρόληψη και την αποκάλυψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, νέες τεχνολογίες και ανάλυση τραπεζικών δεδομένων. Οι έλεγχοι, άλλωστε, «αρχίζουν και τελειώνουν» στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ενδοκοινοτικές απάτες ΦΠΑ, στα κυκλώματα τύπου carousel, στον εντοπισμό «εξαφανισμένων εμπόρων», αλλά και στους ελέγχους προϊόντων που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, από τη διακίνηση έως τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Στο οπλοστάσιο της ΔΕΟΣ περιλαμβάνονται ακόμη έλεγχοι σε πλοία εντός χωρικών υδάτων, επανέλεγχοι παλαιών υποθέσεων με νέα στοιχεία, καθώς και στενή συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Η ΑΑΔΕ επενδύει πλέον σε έναν εξειδικευμένο, κεντρικά οργανωμένο μηχανισμό «βαρέων» ελέγχων, με στόχο να περιορίσει δραστικά τις απώλειες δημοσίων εσόδων και να πλήξει την οργανωμένη φορολογική παραβατικότητα.