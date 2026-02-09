Το σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για τα κρυπτονομίσματα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ενεργοποιεί η χώρα μας, κάτι που σημαίνει πως όλες οι κινήσεις σε ψηφιακά νομίσματα των Ελλήνων φορολογουμένων καταγράφονται αυτόματα και μεταβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, χωρίς να χρειάζονται αιτήματα, ειδικοί έλεγχοι ή οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Η εν λόγω αλλαγή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα φέρει στην επιφάνεια συναλλαγές που έως σήμερα μπορούσαν να «ξεγλιστρήσουν» από το φορολογικό μάτι. Κάθε αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή μεταφορά κρυπτονομισμάτων που γίνεται σε ξένα ανταλλακτήρια ή πλατφόρμες, από Bitcoin και Ethereum μέχρι Binance coin, Solana, Cardano και Ripple, ακόμα και αν αφορά μικρά ποσά, πλέον θα φτάνει αυτόματα στις ελληνικές αρχές. Παράλληλα, η Ελλάδα θα στέλνει πληροφορίες σε άλλα κράτη για αλλοδαπούς που χρησιμοποιούν ελληνικές πλατφόρμες, δημιουργώντας ένα πλήρες διασυνοριακό δίκτυο διαφάνειας.

Με το νέο πλαίσιο, τα κρυπτονομίσματα μπαίνουν στον ίδιο έλεγχο που ήδη ισχύει για τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδυτικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον τρόπος να κρυφτούν εισοδήματα ή κεφάλαια σε ψηφιακά πορτοφόλια στο εξωτερικό. Στόχος των αρχών είναι να κλείσουν τα κενά που μέχρι σήμερα επέτρεπαν σε ορισμένους να μεταφέρουν χρήματα διασυνοριακά χωρίς να φαίνονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Κεντρικό ρόλο σε όλο αυτό το σύστημα έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, δηλαδή τα ανταλλακτήρια, οι πλατφόρμες trading, τα συστήματα φύλαξης (custody) και οι πάροχοι διαχείρισης. Οι φορείς αυτοί πλέον υποχρεούνται να γνωρίζουν τα στοιχεία των πελατών τους, να προσδιορίζουν τη φορολογική τους κατοικία και να καταγράφουν λεπτομερώς όλες τις συναλλαγές. Οι πληροφορίες που θα στέλνονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα περιλαμβάνουν την ταυτότητα και τον ΑΦΜ του χρήστη, το είδος και την αξία των ψηφιακών νομισμάτων, το συνολικό ποσό αγορών και πωλήσεων σε νόμισμα αναφοράς, τις ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών crypto και τις μεταφορές προς ή από πορτοφόλια που δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένους παρόχους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συναλλαγές άνω των 50.000 δολαρίων, αλλά και σε μικρότερες κινήσεις που επαναλαμβάνονται συχνά, καθώς η ΑΑΔΕ μπορεί να τις παρακολουθεί για μοτίβα που υποδεικνύουν φορολογική παράλειψη.

Τι σημαίνει αυτό για τον μέσο επενδυτή; Αν μέχρι τώρα κάποιος χρησιμοποιούσε ξένα ανταλλακτήρια χωρίς να τα δηλώνει, πλέον κάθε συναλλαγή θα εμφανίζεται στην ελληνική φορολογική βάση δεδομένων. Οι αρχές θα μπορούν να κάνουν διασταυρώσεις με τις δηλώσεις εισοδήματος και να εντοπίζουν τυχόν διαφορές.

Παράλληλα, με το νέο φορολογικό πλαίσιο για τα ψηφιακά νομίσματα, η υπεραξία από πώλησή τους θα υπόκειται σε φόρο 15%, ενώ οι υπηρεσίες διαχείρισης και συναλλαγών θα επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Όλα αυτά θα συνοδεύονται από αυστηρούς κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, περιορισμένη διατήρηση των στοιχείων και ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τον GDPR. Πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που διαμορφώνει και το πλαίσιο φορολόγησης των crypto, επισημαίνουν πως αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι επενδυτές είναι ότι οι αλλαγές δεν θα αφορούν μόνο μεγάλους παίκτες ή εταιρείες. Ακόμα και οι απλές συναλλαγές μικρού ποσού θα καταγράφονται, και το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να δίνει πλήρη εικόνα της συνολικής δραστηριότητας κάθε χρήστη. Για παράδειγμα, μια σειρά από μικρές πωλήσεις ή αγορές που συνολικά ξεπερνούν κάποιο όριο μπορούν να εντοπιστούν και να ζητηθεί η αντίστοιχη φορολογική ενημέρωση.

Με λίγα λόγια, εντός του έτους θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια, συνεχής έλεγχος και σαφείς κανόνες φορολόγησης των ψηφιακών νομισμάτων. Άλλωστε, η ΑΑΔΕ κατέχει πλέον όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα των πολιτών στα crypto και να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν “κρυφές” κινήσεις που να ξεφεύγουν από τον έλεγχο.