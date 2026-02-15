Η Ελβετία είναι παγκοσμίως γνωστή ως η «χώρα των λιμνών», καθώς διαθέτει πάνω από 1.500 λίμνες, με πιο διάσημες εκείνες της Ζυρίχης, της Γενεύης και της Λουκέρνης. Ωστόσο, υπάρχει και μία άλλη που αν βρεθείτε στη χώρα, αξίζει να την ανακαλύψετε.

Ο λόγος για την Thun που βρίσκεται στην καρδιά της Bernese Oberland και υπόσχεται αυθεντικές εμπειρίες στους επισκέπτες. Πλάι της απλώνεται η μικρότερη λίμνη Brienz, και ανάμεσά τους φωλιάζει το παραμυθένιο Interlaken – πόλη-σύμβολο των ελβετικών Άλπεων. Η Thun μαγεύει με τα βαθιά γαλάζια νερά της, που καθρεφτίζουν τις χιονισμένες κορφές των Eiger, Mönch και Jungfrau, ενώ γύρω της ξεδιπλώνονται γραφικά χωριά.

Ξεκινώντας από την πόλη Thun, που στέκεται αγέρωχη με το μεσαιωνικό της κάστρο να υψώνεται πάνω στον λόφο του Schlossberg. Λίγο πιο έξω, το κάστρο Schadau περιμένει στις όχθες της λίμνης, περιστοιχισμένο από καταπράσινους κήπους, ενώ πιο ανατολικά, το κάστρο Hünegg εντυπωσιάζει με την κομψότητα του art nouveau εσωτερικού του.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στις όχθες, το βλέμμα αιχμαλωτίζει το κάστρο Oberhofen, που μοιάζει να αναδύεται από τη λίμνη. Ο ρομαντικός πύργος του που αγγίζει σχεδόν το νερό γίνεται αγαπημένο θέμα για φωτογραφίες. Κι όταν φτάσετε στον όμορφο κόλπο του Spiez, σας καλωσορίζει το κάστρο του χωριού, πλαισιωμένο από αμπελώνες και πράσινους λόφους.

Ανάμεσα σε αυτά τα πέτρινα στολίδια, απλώνονται χωριά γεμάτα χαρακτήρα. Το Aeschi, σκαρφαλωμένο ψηλότερα από τη λίμνη, προσφέρει απέραντη θέα στα γαλαζοπράσινα νερά και τις γύρω κορυφές. Απέναντι, το Sigriswil χαρίζει πανοραμική εικόνα προς το επιβλητικό βουνό Niesen, που οι ντόπιοι αποκαλούν «ελβετική πυραμίδα» για το τέλειο τριγωνικό του σχήμα.

