Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το Sibiu είναι μια όμορφη πόλη γεμάτη ιστορία, χρώματα και ζωντάνια. Η πόλη, που ιδρύθηκε από Γερμανούς Σάξονες τον 12ο αιώνα, διατηρεί μια από τις πιο καλοδιατηρημένες παλιές πόλεις της Ρουμανίας, με πλακόστρωτα δρομάκια, γοτθικά και μπαρόκ κτίρια, και μια αίσθηση που συνδυάζει παραμύθι και κοσμοπολίτικη ζωντάνια.

Η Μεγάλη Πλατεία (Piața Mare) αποτελεί την καρδιά της πόλης. Με τα πολύχρωμα ιστορικά κτίρια που την περιβάλλουν και τα καφέ με τραπεζάκια έξω, είναι το ιδανικό σημείο για να παρατηρήσετε τον παλμό του Sibiu.

Εδώ φιλοξενούνται συχνά εκθέσεις τέχνης, φεστιβάλ και παραδοσιακά πανηγύρια, κάνοντας κάθε επίσκεψη μοναδική. Ακριβώς δίπλα, η Μικρή Πλατεία (Piața Mică) προσφέρει μια πιο ήσυχη ατμόσφαιρα, με στενά σοκάκια που κρύβουν μυστικά μπαρ και boutique καταστήματα.

Η αρχιτεκτονική της πόλης εντυπωσιάζει

Ο Πύργος των Στρατιωτών (Turnul Sfatului) προσφέρει πανοραμική θέα της παλιάς πόλης και των γύρω Καρπαθίων, ενώ η Γέφυρα των Ψευδαισθήσεων, ένα μικρό ξύλινο πέρασμα για πεζούς, είναι από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της πόλης και μοιάζει να συνδέει το παρόν με το μαγικό παρελθόν.

Για τους λάτρεις της τέχνης και της ιστορίας, το Brukenthal Museum, ένα από τα παλαιότερα μουσεία της Ανατολικής Ευρώπης, προσφέρει συλλογές ζωγραφικής που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, ενώ η Παλιά Συναγωγή και η Καθεδρική Εκκλησία της Αγίας Μαργαρίτας μαρτυρούν τη θρησκευτική και πολιτιστική πολυμορφία της πόλης.

Το Sibiu αποτελεί, επίσης, την ιδανική βάση για να εξερευνήσετε την Τρανσυλβανία. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, τα χωριά με τα παραδοσιακά σαξονικά σπίτια, οι καταπράσινοι λόφοι και τα κάστρα, όπως το Brukenthal Palace και το Făgăraș Fortress, υπόσχονται αξέχαστες εκδρομές.

Τέλος, η γαστρονομία της περιοχής συνδυάζει τοπικές παραδοσιακές γεύσεις με μοντέρνες πινελιές. Τα μικρά εστιατόρια προσφέρουν από σούπες με χορταρικά και κρεατικά, μέχρι εκλεπτυσμένα πιάτα με ντόπιο τυρί και κρασί από τα οινοποιεία γύρω από την πόλη.

Στο Sibiu, το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν με τρόπο μαγικό. Είτε περπατάτε στα σοκάκια της παλιάς πόλης, είτε εξερευνάτε τα γύρω βουνά, η πόλη αφήνει μια αίσθηση ότι κάθε γωνιά κρύβει και μια ιστορία που περιμένει να ανακαλυφθεί.