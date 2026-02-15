Τρία άτομα, δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 13 ετών και ένας 21χρονος, όλοι κάτοικοι Αλεξανδρούπολης, βρίσκονται στα χέρια των Αρχών για την άγρια δολοφονία 84χρονου άνδρα στην ίδια πόλη.

Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό το απόγευμα της Κυριακής μέσα στο διαμέρισμά του, στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος έφερε περίπου 16 τραύματα από μαχαίρι σε θώρακα και κοιλιακή χώρα, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι είναι πιθανό να άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στους δράστες, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ίχνη διάρρηξης, ενώ το εσωτερικό του σπιτιού παρουσίαζε εικόνα αναστάτωσης, αντίστοιχη με εκείνη χώρων που έχουν ερευνηθεί για χρήματα ή αντικείμενα αξίας.

Στο επίσημο δελτίο Τύπου της Αστυνομίας, επισημαίνεται ότι οι τρεις νεαροί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις πέντε ωρών από τη στιγμή που βρέθηκε νεκρός ο 84χρονος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Τις απογευματινές ώρες χθες (15-2-2026) εντοπίσθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, νεκρός 84χρονος ημεδαπός εντός της οικίας του στην Αλεξανδρούπολη. Από την προανάκριση και τις συντονισμένες ενέργειες και έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης καθώς και την εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι την 11-2-2026, τρεις ημεδαποί εισήλθαν στην οικία του 84χρονου, όπου με τη χρήση μαχαιριού τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Οι δράστες εντοπίσθηκαν άμεσα και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Από το χώρο διαπιστώθηκε η αφαίρεση ενός κινητού τηλεφώνου, τα αίτια της πράξης των τριών συλληφθέντων ερευνώνται, ενώ στο πλαίσιο των σχετικών αναζητήσεων βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν οι δράστες».

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.