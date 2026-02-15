Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη στυγερή δολοφονία ηλικιωμένου άνδρα που συγκλόνισε την Αλεξανδρούπολη.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης κινήθηκε άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, εύρημα που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη σχηματιζόμενη δικογραφία.

Από τα στοιχεία που έχουν προκύψει στο στάδιο της προανάκρισης, οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο ανήλικοι και ένας ενήλικος Ρομά, φέρονται να μπήκαν στο σπίτι του θύματος με πρόθεση να αφαιρέσουν τραπεζικές κάρτες και χρηματικό ποσό. Όπως αναφέρει το e-evros κατά την εισβολή, ο ηλικιωμένος δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα με μαχαίρι, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον στην πλήρη σύνθεση του χρονικού της δολοφονίας και στον ακριβή ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκόμενους.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, όπου θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.