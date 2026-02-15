Το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δεσπόζει απόψε στο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Super League, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη μάχη της κορυφής. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να κλείσει ιδανικά το απαιτητικό σερί των συνεχόμενων ντέρμπι, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό εντός έδρας απόλυτο, ενώ η Ένωση ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να υπερασπιστεί την πρωτιά και να πάρει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση ενόψει της τελικής ευθείας.

Λίγο νωρίτερα, στη Νεάπολη, η Κηφισιά δίνει ένα ματς με χαρακτήρα «τελικού» απέναντι στον ΟΦΗ, καθώς η παρατεταμένη αγωνιστική της κρίση την έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Από την άλλη, οι Κρητικοί πηγαίνουν με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου και το σερί νικών στο πρωτάθλημα, ψάχνοντας ακόμη ένα τρίποντο για να εδραιωθούν στη ζώνη των πλέι οφ.

Το πρόγραμμα κλείνει στη Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λάρισα, με τους «πράσινους» να καλούνται να αφήσουν πίσω τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και να επιστρέψουν στη μάχη της τετράδας. Η θεσσαλική ομάδα, από την πλευρά της, αναζητά βαθμούς για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις, γνωρίζοντας ότι έχει μπροστά της μία από τις πιο δύσκολες αποστολές της σεζόν.

Επισημαίνεται ότι η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει αύριο στο Περιστέρι (18:00) με το ματς Ατρόμητος-Πανσερραϊκός.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΟΦΗ

17:30, COSMOTE SPORT 1 HD

Η νέα ήττα, αυτήν τη φορά εντός έδρας από τον Ατρόμητο έβγαλε την Κηφισιά από την πρώτη οχτάδα και τη βάζει σε περιπέτειες, αφού έχει πλέον απόσταση τριών βαθμών από την προτελευταία θέση. Είναι επτά αγωνιστικές χωρίς νίκη και έχει τρεις σερί ήττες και το ματς με τον ΟΦΗ είναι πλέον πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. είναι φανερό ότι την έχει επηρεάσει η αποχώρηση των Τεττέη και Παντελίδη, αφού δεν βρίσκει πλέον εύκολα το γκολ. στη διάθεση του Λέτο επιστρέφει ο στόπερ Πέτκοφ.

Ο ΟΦΗ πέτυχε τον μεγάλο στόχο του που ήταν να προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κερδίζοντας στην Λιβαδειά. Πάει με τη ψυχολογία στα ύψη στην Νεάπολη για νέο τρίποντο και στο πρωτάθλημα για να αυξήσει τις πιθανότητες να είναι και φέτος στα πλέι οφ 5-8. Προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και εκτός έδρας από το «διπλό» με τον Ατρόμητο. Τιμωρημένος είναι ο φορ Σαλσίδο, από προβλήματα προέρχονται οι μέσοι Καραχάλιος και Νέιρα.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

19:30, Novasports Prime

Ο ΠΑΟΚ βγάζει με επιτυχία το «καυτό» διάστημα των συνεχόμενων ντέρμπι, καθώς εξασφάλισε και την πρόκριση στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και θέλει να κλείσει αυτός ο κύκλος με ένα τρίπον το απέναντι στην ΑΕΚ για να την φτάσει, έχοντας και ματς λιγότερο. Στην Τούμπα έχει κερδίσει όλα τα ντέρμπι και γενικά εντός συνόρων έχει μόνον μία ισοπαλία, στο μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόραρε (0-0 με τον Παναιτωλικό). Έχει πάντως προβλήματα μεσοεπιθετικά, καθώς προέρχονται από τραυματισμούς οι Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς.

Η ΑΕΚ πέρασε με πολλά γκολ στο τέλος από τις Σέρρες και επέστρεψε στην κορυφή εκμεταλλευόμενη τα αποτελέσματα στα ντέρμπι. πάει στην Τούμπα για ένα ντέρμπι που είναι πολύ σημαντικό. Και για να μείνει πρώτη, αλλά και για να πάρει ψυχολογία, καθώς ξεκίνησε άσχημα στα ντέρμπι (ήττες από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό), αλλά κέρδισε δύο φορές τον Παναθηναϊκό κι έφτασε κοντά στο τρίποντο και με τον Ολυμπιακό. Ο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεση του και τους στόπερ Ρέλβας, φορ Γιόβιτς, που εξέτισαν τις ποινές τους.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ

21:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη επί του Ολυμπιακού δεν είχε συνέχεια, καθώς αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, χάνοντας και στην Τούμπα και μαζί έχασε και την ευκαιρία να διεκδικήσει έναν τίτλο. Τώρα, καλείται να ξεπεράσει την απογοήτευση και να κυνηγήσει την τετράδα, που εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο, έχοντας πλησιάσει τον Λεβαδειακό με ματς λιγότερο. Εντός έδρας, όταν κερδίζει το κάνει σχεδόν πάντα από ημίχρονο. Από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Κώτσιρας, οι μέσοι Τσιριβέγια, Σισοκό, οι εξτρέμ Πελίστρι, Τζούρισιτς και ο φορ Ντέσερς.

Η Λάρισα προσγειώθηκε απότομα μετά τις επιτυχίες που είχε και η βαριά ήττα από τον Παναιτωλικό στο γήπεδο της δεν της επέτρεψε να ξεφύγει κι άλλο από τις τελευταίες θέσεις. Την περιμένει πολύ δύσκολο ματς με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, από τον οποίο πήρε ισοπαλία εντός έδρας στον πρώτο γύρο. Μακριά από το γήπεδο της προέρχεται από τη νίκη στον Βόλο και δεν έχει χάσει στα δύο τελευταία ματς. Εκτός είναι ο μέσος Σουρλής, στη διάθεση του Παντελίδη επιστρέφει ο μπακ Κοσονού.