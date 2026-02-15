Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλεί η επιδείνωση του καιρού, με τους θυελλώδεις ανέμους να οδηγούν σε γενικευμένη αναστολή δρομολογίων από και προς τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε πλήρη εφαρμογή, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα κρίνονται επικίνδυνες για τη ναυσιπλοΐα.

Με βάση την πιο πρόσφατη ενημέρωση, τα πλοία εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ ήδη έχουν ματαιωθεί όλα τα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια. Οι επιβάτες βρίσκονται σε αναμονή νεότερων ανακοινώσεων από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, οπότε και θα αξιολογηθεί εκ νέου η ένταση των ανέμων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν περιθώρια για σταδιακή επανεκκίνηση των δρομολογίων.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις τοπικές ακτοπλοϊκές γραμμές, με τη θαλάσσια σύνδεση Αγίας Μαρίνας – Νέων Στύρων να έχει διακοπεί, καθώς οι ισχυρές ριπές ανέμου καθιστούν τη διέλευση ιδιαίτερα επικίνδυνη στις συγκεκριμένες περιοχές.

Διακοπές δρομολογίων και στη Βόρεια Ελλάδα

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το απαγορευτικό απόπλου επηρεάζει τις γραμμές από την Καβάλα προς τον Πρίνο της Θάσου, αλλά και τα δρομολόγια που αναχωρούν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το Λιμεναρχείο παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και απευθύνει σύσταση στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τα πρακτορεία πριν την αναχώρησή τους, καθώς η συνολική κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί αργά το απόγευμα.