Εκτεταμένη είναι η εικόνα των καταστροφές σε ολόκληρη την Ήπειρο, όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν εκ νέου σήμερα Κυριακή, ενώ κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις βράχων και συσσώρευση φερτών υλικών έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και μετακινήσεις.

Η Ιόνια Οδός εξακολουθεί να παραμένει κλειστή στο σημείο της Συκούλας, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε, με τις αρμόδιες αρχές να εκτιμούν ότι η πλήρης αποκατάσταση θα χρειαστεί σημαντικό χρόνο.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία πραγματοποιείται πλέον μέσω της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αντιρρίου, γεγονός που έχει επιφέρει αυξημένο φόρτο και δυσκολίες για τους οδηγούς.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα, όπου στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας καταγράφονται συνεχείς καταπτώσεις, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και σε περιοχές όπως η Μυρσίνη, ο Μύτικας και η Καστροσυκιά.

«Γίνεται προσπάθεια για λύσεις όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί χρόνος για να λυθούν τα προβλήματα. Η συνεχής βροχόπτωση που εκδηλώνονται και η μορφολογία του εδάφους οδηγούν σε συνεχείς καταπτώσεις. Το έδαφος ρευστοποιείται στην κυριολεξία» ανέφερε στο Epiruspost ο Δήμαρχος της Πάργας Νίκος Ζαχαριάς.

Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ στην πόλη της Πρέβεζας η παραλιακή ζώνη δέχεται έντονη πίεση από τα νερά που συσσωρεύονται.

Στη Δημοτική Ενότητα Πάργας καταγράφηκαν ζημιές στον δρόμο Πέρδικα – Αγιά – Ανθούσα, αλλά και μέσα στην ίδια την κωμόπολη, όπου οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας είναι εμφανείς.

Στην Ανθούσα, μάλιστα, αποκόλληση βράχου προκάλεσε την καταστροφή σταθμευμένου οχήματος, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια στη Μεσσηνία

Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών οδήγησε στην κατάρρευση τοιχίου από πλινθόκτιστο σπίτι στο κέντρο της Μεσσήνης. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος από το σημείο και δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Την ίδια ώρα, τα προβλήματα επεκτείνονται σε όλο τον νομό, με καλλιέργειες και θερμοκήπια να έχουν καλυφθεί από νερά, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Το φράγμα του ποταμού Παμίσου, στην περιοχή του Άρη, έφτασε στα όριά του κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας.

Στα όρια της υπερχείλισης ο Αλφειός ποταμός

Στην Ηλεία, οι έντονες βροχές των προηγούμενων ημερών προκάλεσαν κατολισθήσεις στο Κατάκολο αλλά και στον παραποτάμιο δρόμο του Αλφειού, όπως μεταδίδει το ilialive.gr.

Στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον δήμο Πύργου με τον δήμο Αδρίτσενας, σε μικρή απόσταση από το φράγμα του Αλφειού, οι κατολισθήσεις αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί η αυξημένη ροή του ποταμού Λάβανα, δεν θα μπορέσει να αποφευχθεί υπερχείλιση, ενώ η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη πληγείσες περιοχές.

Για σήμερα, Κυριακή, η ΕΜΥ εξέδωσε προειδοποιήσεις ανά περιοχή για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από την αρχή της ημέρας και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν μέχρι νωρίς το πρωί στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής- Κυκλάδες και Εύβοια).

Ο καιρός αναλυτικά

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά, μέχρι το απόγευμα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο θα είναι έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία στα νότια θα είναι σημαντική.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ που πολύ γρήγορα θα γίνουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 7 με 8, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το μεσημέρι και από τα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Σταδιακά και από τα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο μέχρι το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Μέχρι νωρίς το πρωί νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 που θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι 6 με 8 στα ανατολικά τοπικά 9, σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και στη βόρεια Κρήτη έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις βραδινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-02-2026

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-02-2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγα χιόνια στα ορεινά της ηπειρωτική χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 ενισχυόμενοι σταδιακά σε 6 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.