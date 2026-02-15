Σε «κλοιό» αφρικανικής σκόνης βρίσκεται σήμερα η χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο του φαινομένου και την ΕΜΥ να εκδίδει Πορτοκαλί προειδοποίηση με επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες.

Οι εικόνες από το Λεκανοπέδιο δείχνουν το παχύ στρώμα σκόνης να σκεπάζει την Αθήνα, με την πρόγνωση να κάνει λόγο για υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης που «ταξιδεύει» από την έρημο της Σαχάρας και οι οποίες θα κορυφωθούν τις επόμενες ώρες, κυρίως στα δυτικά και νότια, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.

Το φαινόμενο δηλαδή θα βρίσκεται στην μέγιστη ένταση κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας (Κυριακή 15/02) από το μεσημέρι και μετά και θα αφορά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Δείτε εικόνες:

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο.

Σημειώνεται ότι σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται έως και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.

Πιο συγκεκριμένα, το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναφέρει:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).

Μπορείτε να έχετε γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).