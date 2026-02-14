Αισιόδοξα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του μικρού κοριτσιού που νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του και βρέθηκε να επιπλέει σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάσταση της μικρής σταθεροποιήθηκε.

«Παρόλο που ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση… μην ξεχνάτε ότι έμεινε για πάνω από μία ώρα χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος. Έχει σταθεροποιηθεί, φαίνεται να κερδίζουμε τη μάχη για τη ζωή. Η τελευταία μαγνητική που έγινε ήταν καλή. Ελπίζουμε να τα καταφέρει γιατί όταν μένει ο εγκέφαλος μία ώρα και χωρίς οξυγόνο αντιλαμβάνεστε…», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ο κ. Γιαννακός.

Σημειώνεται πως αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή είχε περιγράψει τις δραματικές στιγμές, στο «Καλημέρα Ελλάδα»: «Έτυχε να περνάω, επειδή μένω εδώ. Εκείνη τη στιγμή δεν είδα κόσμο. Μέχρι να ανέβω σπίτι να πάρω κάτι και να κατέβω στο αμάξι μου, είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος. Ο μάγειρας από το καφέ είχε έρθει και προσπαθούσε να το επαναφέρει στη ζωή. Άκουγα κλάματα και φωνές γονιών και παιδιών. Μια κυρία είχε καλέσει το 166. Πέρασε και περιπολικό, ο κόσμος το σταμάτησε και οι αστυνομικοί ήρθαν τρέχοντας».

Μιλώντας για το περιστατικό ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε πως οι περισσότεροι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως μεσολάβησαν 10 λεπτά από τη στιγμή που το παιδάκι διέφυγε της προσοχής των γονιών του μέχρι που βρέθηκε αναίσθητο στο σιντριβάνι.