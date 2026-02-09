Η κινητοποίηση της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, μετά το περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Κυριακής στην Καλλιθέα. Το 2,5 ετών κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των γονιών του και έπεσε σε σιντριβάνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, προκειμένου να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο, μετέφεραν με περιπολικό το παιδί απευθείας στο «Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού». Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, ενώ ο 26χρονος πατέρας του αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα. Εκτός από τον πατέρα, συνελήφθη και η 23χρονη μητέρα. Στο βίντεο ντοκουμέντο από το δελτίο του ANT1, φαίνεται η μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας προκειμένου να μεταφέρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες επί 40 λεπτά για να την κρατήσουν στη ζωή.

Δείτε το βίντεο – Η σκηνή της μεταφοράς στο 2:33 λεπτό: